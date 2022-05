Je suis actuellement à la recherche d'une emploi de Comptable, aide Comptable, secrétaire Comptable, ou agent administratif. Dotée d'une expérience de plus de 15 années en comptabilité et secrétariat, je suis rigoureuse,discrète,polyvalente,et sérieuse. De plus, après avoir travaillé dans diverses secteurs d'activité je dispose d'une grande capacité d’adaptation.