Stéphanie BRISSAUD

Forte d'une riche expérience au sein de différentes structures, j’ai développé mon sens de l’adaptation et élargi mon domaine de compétences. Rigoureuse, organisée et dotée d’une grande ouverture d’esprit, j’apprécie particulièrement les postes polyvalents.



Mes compétences :

Prospection

Réalisation de mailing et plaquettes

Organisation d'évènements

Rédaction de devis et de factures

Maîtrise des logiciels Word, Excel et Unicamp

Gestion site Internet

Rédaction et mise en place de modes opératoires

Gestion d'un stock de fournitures et d'un fond de

Gestion et suivi des dossiers clients

Gestion des déplacements professionnels

Rédaction de courriers, notes...

Gestion des litiges

Gestion d'un planning

Accueil physique et téléphonique