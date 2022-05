Stephanie BROUILLARD

Organiser les déplacements des responsables et membres de l’équipe.

Préparer et organiser les réunions, voyages d’affaires et séminaires (convocations, préparation, réservation, ...)

Rédiger des courriers, rapports, Procès-verbaux, ...

Effectuer la frappe de documents, le traitement du courrier, la gestion des messages électroniques.

Organisation de rendez vous, gestion du planning du responsable, d'un collaborateur

Gestion des appels et accueils physiques.

Traiter et transmettre les décisions, les notes de service, les contrats en interne et en externe.

Classement administratif (Factures, documentation, archives)



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel