Stephanie BRUN

Après avoir travaillé 9 ans dans un groupe de Prêt à porter, pour une belle marque de Prêt à porter féminin, respectivement en temps que Responsable Adjointe des Services Généraux, Assistante de Direction DRH, Chargée de Développement des ventes Export, puis Chef de Zone Export (Italie, Afrique, Moyen-Orient), je me suis engagée sur le chemin de la création et du développement de ma propre structure.

Dans un premier temps, j'ai crée un service de soins "Bien-Être" pour les femmes.



Puis forte de cette nouvelle expérience plus humaine, j'ai souhaité proposer un service d'accompagnement en lien avec mes soins bien-être et l'ouvrir à un public plus large afin d'apporter des outils à la fois techniques et pratiques et aider mes clients à instaurer plus de sérénité dans leur environnement personnel et professionnel par voix de conséquences.



Mes compétences :

Alimentation saine

Beauté

Bio

Construction

Écologie

Éthique

Médecines douces

Mode

Reiki

RSE

Shiatsu

Textile

Vente

Merchandising

Communication