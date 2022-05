Mon expérience proféssionnelle en laboratoire de plus de 8 ans me permet d'être facilement et rapidemment adaptable.

Rigoureuse et dynamique, je possède un grand sens de l'organisation et aime le travail en équipe.



Je maitrise les analyses physico-chimiques et les techniques chromatographiques (HPLC, GC).



Mes compétences :

Chromatographie