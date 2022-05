Stéphanie BRUNNER

Actuellement, je recherche activement un poste de : Cheffe de projets - web/print - Community Manager - Directrice Artistique - Responsable Communication/Marketing au sein d’une entreprise dynamique.

Pour me contacter : stefndesign@gmail.com. Merci !



Dynamique, je respecte les délais, j’aime les challenges, le travail en équipe et j’ai la capacité de travailler sur plusieurs projets simultanément.



PARCOURS

Gestion de projets marketing & graphiste print : 10 ans d’expérience à l'internationale dans la création de brochures, flyers, magazines, posters, publicités et d’autres projets d’illustrations pour des organismes et clients à but non lucratif (finance, immobilier, luxe, horlogerie, bijouterie, mode, communication).



Communication Digitale / Web Design : gestion et création de sites internet / blogs, e-newsletters, e-mailing et la personnalisation des comptes Facebook, Twitter, Google+.



REFERENCES

La Fnac, Révolution Magazine, Tissot SA, Chopard, Hôtel Eden Palace Montreux, Softni Corporation, Hôtel Royal Plaza & Spa, Promoguide SA, la ville de Genève, la banque Baring Brothers.



SPECIALISATIONS

Identité visuelle, édition, photographie, illustration, blog, web design, réseaux sociaux, marketing, pré-presse, gestion de projets.



Mes compétences :

Créative

Web design

Adobe Creative Suite

Wordpress

Adobe Dreamweaver

Gestion de projet

Publicité

QuarkXPress

Community management

Réseaux sociaux

Rigueur

Adobe Illustrator

Web

Mac OS

Adobe Photoshop

Graphisme

Communication

Marketing

Communication visuelle

Marketing produit

Stratégie de communication

Marketing direct

SEM

Chaîne graphique

SEO