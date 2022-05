Stéphanie BRUY

Après plusieurs années de travail pour l'Éducation Nationale, à travailler auprès d'élèves en situation de handicap, je me retrouverai au chômage au 1er septembre 2019.

J'ai acquis de l'expérience au fur et à mesure des années, surtout être polyvente.

Je suis à la recherche d'un emploi pourquoi pas dans l'assistanat ou le secrétariat. Je sais me servir d'un ordinateur, j'ai le sens du contact. Même si je n'ai pas les diplômes nécessaires, je m'adapte généralement très vite.

Seule petite contrainte malheureusement, mes problèmes de dos qui m'empêchent de porter des objets lourds



Mes compétences :

Polyvalence

Professionnalisme

Conscience professionnelle

Adaptabilité