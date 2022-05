Stéphanie BUCHLER

Nespresso en dit long sur votre entreprise :



- Le meilleur pour vos collaborateurs :

La pause café ou le café servi en réunion favorise naturellement les échanges. Lorsque vous offrez un café synonyme de perfection, vous témoignez de l'importance que vous accordez à vos collaborateurs. Avec Nespresso, créez des instants d'échange et de qualité unique au sein de votre entreprise.



- Une image positive :

En partageant les Grands Crus Nespresso, vous renforcez l'image de votre entreprise auprès de vos clients ou de vos partenaires. C'est à ce souci du moindre détail qu'ils mesurent l'attention et le respect que vous leur portez.



- Des solutions adaptées à votre entreprise :

Nous vous proposons des solutions personnalisées pour chaque lieu de consommation au sein de votre entreprise (l'accueil, les bureaux, les salles de réunion, le coin café ou la cuisine). Pour plus de confort, des solutions de paiement simples et novatrices complètent notre offre.



- Une maîtrise totale :

Avec le système de café portionné Nespresso, une touche suffit pour obtenir un café d'exception en toute simplicité. La préparation se fait simplement, sans aucun gaspillage et permet ainsi la maîtrise totale des coûts.