Jeune femme dynamique, âgée de 25 ans, titulaire d'un BTS Assistant de Gestion PME / PMI.



Mes compétences :

Gestion et archivage de dossiers

Enregitrement opérations financières

Accueil physique et téléphonique

Saisie et classement documents (factures, etc)

Gestion et élaboration de planning