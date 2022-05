Objet : candidature spontanée







Madame, Monsieur,



Forte d'une expérience de plus de 15 ans en tant que secrétaire comptable, j'ai pû développer grâce à des qualités de rigueur et d'organisation des compétences en tenue comptable, déclaration TVA, facturation, devis, état de rapprochements, relance clients... Polyvalente, je suis aussi capable d'assurer un standard et de prendre en charge la gestion administrative et commerciale d'une entreprise.



Je viens de suivre une formation qualifiante dans un cabinet d'expertise comptable SEGECO sur Fraisses afin de compléter mes compétences en droit du travail et technique de la paye ainsi qu'un perfectionnement en comptabilité : écritures d'inventaire, bilan, SIG, CAF...



Dynamique, rigoureuse et passionnée par mon métier, je souhaiterais mettre à profit mon savoir-faire au service d'une TPE, PME ou d'un cabinet comptable.



Je vous propose de développer plus en détail mon parcours professionnel ainsi que ma motivation au cours d'un entretien que vous voudrez bien m'accorder.



Veuillez croire, Madame, Monsieur, en l'assurance de mes salutations distinguées.





Stéphanie BURELIER ROCHE





Mes compétences :

Secrétariat, Comptabilité, Commercial

Microsoft Word, Excel, Pack Office

Paye logiciel Pégase

Logiciels compta : EBP QUADRATUS