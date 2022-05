Stephanie CABANEL

J’ai effectué mon apprentissage pendant 18 mois au sein d’un EHPAD. J’apprécie le contact avec les personnes âgées. J’organise régulièrement des activités par rapport aux besoins et aux envies des résidents, par rapport à leurs histoires de vie (environnement familial, niveau social, lieu de résidence…) et les renseignements obtenus auprès de l’équipe pluridisciplinaire.



Mes précédents emplois en EHPAD et au domicile d’une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer m’ont permis d’acquérir de l’expérience auprès de ce public. J’ai conçu différents projets, des ateliers culinaires, des sorties, jeux mémoires, pour les résidents du secteur fermé. Ces activités permettent aux résidents de maintenir le lien avec leur vie d’avant, le lien social, de maintenir la praxie et la mémoire. J’ai aussi créé pour les résidents du secteur ouvert atelier créatif, sortie, gymnastique douce. Ces animations maintiennent les acquis sur l’autonomie et stimulent l’individu. Certains de mes projets vont être réalisés au cours de cette année.



Mes compétences :

Créer et réaliser différents projets

Servir et aider pour les repas

Prendre en compte les besoins et les attentes des

Faire la cuisine avec les personnes

Stimuler les personnes au travers d'activités

Accompagner les personnes en sortie

Établir une relation de confiance avec les personn