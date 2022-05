Stéphanie CADOLAC

Au sein du pôle Franchise de Rhésolution, j'accompagne les candidats porteurs de projet de création d'entreprise. Je suis le lien entre nos candidats et notre équipe de consultants avant la mise en relation avec les enseignes.



Si vous avez un projet ou si vous souhaitez simplement en savoir plus sur le monde de la Franchise et les réseaux qui pourraient être intéressés par votre projet/profil, contactez-moi.



Pour constituer un dossier et réaliser un entretien avec l'un de nos consultants : http://www.rhesolution.org/dossier



Mes compétences :

Accompagnement

Assistanat de direction