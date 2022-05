Stéphanie CAILLAUD

Graphiste - Illustratrice - Designer, je suis une véritable "fabrique" d'idées, d'images et d'objets.



Je peux passer du support éditorial à celui de l'affiche, de la photographie à l'animation, de la typographie à l'identité visuelle, du web à l'illustration... sans difficulté. Vous l'aurez compris, je sais jongler entre la souris et le crayon !

Organisée, dynamique et rigoureuse dans mon travail, je suis capable de concevoir un objet de communication, depuis sa création jusqu'à sa fabrication.

Pour découvrir mon univers artistique, il vous suffit d'aller sur :Array







Mes compétences :

Créativité

Curiosité

Design

Graphisme

Illustration