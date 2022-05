Stéphanie CALZOLATO

Après 10 années d'exercice et de très beaux projets réalisés dans le secteur tertiaire et sur des ERP, j'ai pris l'initiative de mettre aux services de mes propres clients toute mon expertise en gestion de projet, aménagement,création et déploiement de concept, space planning, suivi de chantier.

Il a toujours été important pour moi d'offrir le meilleur des services à mes clients.



SC&CO ARCHITECTURE D'INTERIEURE travaille avec un réseau de professionnels reconnus!

Parce que la façon la plus évidente d'avoir la meilleure prestation reste encore d'avoir le bon expert, nous réalisons nos missions à la carte en fonction de vos besoins et problématiques.

N'hésitez pas à me contacter, nous avons certainement l'expert qu'il vous faut.

SC



Mes compétences :

Gestion de projet

Reporting

Appels d'offres

Réponse aux appels d'offres

CAO

Gestion de la relation client

Rédaction

Compte-rendu

Cahier des charges

Synthèse rédactionnelle

Conception

Conception graphique