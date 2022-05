Persévérante, énergique et sincère sont des critères importants dans ma profession de commerciale.



Capable de réagir efficacement et rapidement à toutes attentes de mes clients, m'a permis de créer un lien commercial privilégié.

J'aime le travail d'equipe, mais je sais également être autonome.

Je souhaite relever d'autres défis qui me permettront d'acquérir de nouvelles responsabilites.