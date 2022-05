Stéphanie CARBO

Je suis actuellement en recherche active d'un poste en tant que négociatrice location, je suis très motivée, j'exerce cette fonction depuis plus de 6 ans et j'aime ce métier.



Je suis ouverte pour une proposition sur un autre poste dans l'immobilier en relation avec la clientèle c'est ce qui me plaît dans ce métier, ma dernière expérience m'a montré que faire de la quantité mais pas forcément de la qualité ne convenait pas à mon profil et à mes ambitions professionnelles.



Je suis disponible, si vous souhaitez me rencontrer, n'hésitez pas à me contacter au 06 22 63 29 46.



Cordialement.



MME CARBO.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel