Stéphanie CARRERE

Juriste en droit international public (Master 1 en droit international public effectué en anglais lors d'une année Erasmus à l'université de Groningue au Pays Bas, Master 2 droits de l'Homme et droit humanitaire obtenu en 2009), je suis aujourd'hui chargée de mission aux affaires européennes et internationales auprès de l'institution du Défenseur des droits depuis 2009.



Mon poste est très varié puisque je m'occupe de la gestion du Secrétariat général de deux associations d'Ombudsmans et Médiateurs (de la francophonie: AOMF et de la Méditerranée : AOM) : création et gestion du site internet, rédaction de newsletters, contacts avec les membres, proposition et gestion de projets (projet de budget, recherche de fonds, évennementiel, compte rendu), préparation des réunions statutaires (ordre du jour, rapport d'activité, bilan financier)...



Je voyage également dans le cadre de ces deux associations ou dans le cadre d'autres dossiers et peut ainsi représenter l'institution à des réunions internationales.



Je suis trilingue (Français, anglais et néerlandais), très organisée, m'adapte facilement, travaille bien sous pression.



Mes compétences :

Organisation d'évènements

International

Project management

Financement de projets