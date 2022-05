- Actuellement en recherche active : poste de secrétaire commerciale dans les secteurs d'Alès et de Nîmes.

- Expérience principale : 12 ans en poste d'accueil et de secrétariat, suite auxquels j'ai décidé de renforcer mon parcours par plusieurs sessions de formation professionnelle liées à mon projet.



Mes compétences :

Secrétariat

CIEL Gestion commerciale

Facturation

Accueil physique et téléphonique