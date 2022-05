Stéphanie CARTON

Afin de réaliser la licence professionnelle Métiers de la Gestion des Ressources Humaines en alternance, je suis à la recherche d'une entreprise pouvant m'accueillir pour cette fin d'année et l'année 2017.



Je réalise un BTS Assistant Manager, je possède donc des compétences relationnelles et organisationnelles. De plus, je maîtrise l’apport de soutien, l’identification des problèmes et/ou des besoins, et la proposition de solutions. Ce BTS m'offre aussi la découverte de quelques aspects du métier d’assistante Ressources Humaines tels que l’organisation du recrutement ou encore la mise en place des actions de formation.



Je suis rigoureuse, réactive, discrète. En conséquence, j'aimerais mettre ces qualités à disposition d'une entreprise.



Mes compétences :

OpenOffice

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft Access

Microsoft Outlook

Microsoft PowerPoint