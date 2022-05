Stéphanie CAUCHOIS

Mes compétences :

faire des encaissements

la connaissance technique des produits

analyser

réaliser des transactions commerciales

gestion des litiges et des conflits

s'exprimer avec clarté

déceler et identifier les besoins du client

présentation des offres commerciales

formuler une argumentation

Prospection

écouter

organiser une action commerciale

Dynamisme et capacité de persuasion

observer

faire preuve de patience

connaissance informatique

suivi des relations clients

gérer son emploi du temps et organiser son travail

relevé d'informations

être en relation directe avec la clientèle

être déterminé

connaissance des circuits de vente et du secteur

mener un entretien de vente