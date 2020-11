Stéphanie CHARRIAUD

Juriste d'entreprise, orientée vers l'international au sein de groupes de secteurs divers, j'exerce plus particulièrement en matière de droit des contrats nationaux et internationaux, contentieux, droit des affaires et propriétés industrielles.

Ma spécialisation en droit des créations immatérielles (propriétés intellectuelles et industrielles) constitue un atout indéniable pour toute entreprise visant la croissance et l'excellence.

Compétences complémentaires notamment en droit international, droit de douanes, droit de l'environnement,droit social, droit des sociétés, marchés publics, droit immobilier.

Stratégiquement impliquée, je rédige des consultations dans de nombreux domaines et conseille des collaborateurs de tous niveaux (de la Présidence à l'opérationnel).

Référent expert en matière de Propriétés intellectuelles et droit de douanes depuis 2013.



Mes compétences :

Word

Access

Linux

Microsoft office

Open office

Lisa

Trafic chaîne

Outlook

Thunderbird

Firefox

Internet Explorer & Netscape

Propriété intellectuelle

Conseil

Juridique

Contentieux

Audiovisuel

Juriste

Droit

Médias