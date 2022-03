Stéphanie CIVEL

Psychopraticienne dans l'Approche Centrée sur la Personne (dans l'esprit de Carl Rogers), je reçois les personnes en individuel et en couple, à Nantes, et facilite des groupes de parole.

LApproche Centrée sur la Personne de Carl Rogers est au coeur de ma pratique thérapeutique. Je m'efforce de créer une relation bienveillante basée sur l'acceptation, la compréhension et le respect qui permet à l'autre d'accéder à ses propres ressources pour se comprendre, trouver ses propres solutions, se libérer.

Je suis supervisée par une superviseure, psychopraticienne, formatrice ACP.

Je suis membre de l'Association Française de Psychothérapie dans l'Approche Centrée sur la Personne (AFP-ACP).

Site Internet : https://psychotherapienantes.wixsite.com/stephaniecivel



Mes compétences :

Psychothérapie

Animation de groupes de parole

Accompagnement individuel