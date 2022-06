Stephanie DELCOURT

Je suis une maman d' une petite fille de 4 ans et je travaille dans l'univers de la banque depuis 24 ans.



Aujourd'hui, ma petite est ma priorité et oriente mes choix professionnels.

Je pense que l'investissement efficace, pertinent dépend d'un équilibre de vie qui évolue avec le temps.

Le monde actuel nécessite d'agir en pleine conscience, avec conviction et bienveillance.