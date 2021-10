Stéphanie DELPECH (STÉPHANIE DELPECH )

RESPONSABLE DE SERVICE EN ACTION SOCIALE



DOMAINES DE COMPÉTENCES



- Pilotage, coordination et évaluation de projet

- Management, travail en équipe pluridisciplinaire

- Développement de réseau et coordination partenariale

- Gestion administrative et budgétaire de service

- Communication (interne, externe)

- Spécialisation dans le domaine de la prévention et des prises en charges en santé médico-psychosociale des enfants et jeunes adultes (santé, emploi, éducation, droit, précarité)

- Bonne connaissance des institutions territoriales, dispositifs et services médico-psychosociaux de prise en charge pour les adolescents et jeunes adultes (Aubagne, Marseille)

- Pratique de gestion avec l'outil informatique (communication, planification, rédaction)

- Pratiques coopératives et de mobilisation de l'intelligence collective (partenariat et management)



DIPLOMES ET FORMATIONS



-- 2020-2021 Certificat d'Aptitude aux Fonctions d'Encadrement et de Responsable d'Unité d'Intervention Sociale, Institut Régional du Travail Social, Marseille. En Cours



-- 2017 Diplôme d'Etat d'Educatrice Spécialisée en Validation des Acquis et de l'Expérience, Académie Aix Marseille.



-- 2010-2012 Diplôme Universitaire Européen des Sciences Sociales (France-Belgique), Académie Aix-Marseille et Haute Ecole Libre Mosane, Marseille-Liège



-- 2001-2003 Certificat d'Aptitudes aux Fonctions de Monitrice Educatrice, Institut Méditerranéen de Formation et recherche en travail social, Marseille



-- 1996-1998 Niveau DEUG de Biologie, Université Paul Sabatier, Toulouse



-- 1996 Baccalauréat série S, Lycée Antoine Bourdelle, Montauban



-- 2000-2014 Cycles de formations d'opérateur en santé : " secrets de famille", "accueil, écoute, entretien", "les troubles de l'apprentissage", "la crise suicidaire", "les conduites à risques", "animer un cercle de parole, communication non violente ", "art thérapie, sophrologie ", "participation des usagers"



EXPÉRIENCES ET ACTIVITES



-- 2020-2021 Dans le cadre du CAFERUIS, stage de responsable de service en institution médico-sociale, Maison d'Accueil Spécialisée la Gauthière, Aubagne :

- Pilotage de l'adaptation du projet d'établissement

- Participation à la démarche qualité du service rendu et de la vie au travail

- Management d'équipe et réorganisation du service

- Gestion de crise



-- 2019-2020 Responsable, responsable adjointe de Maison Relais pour Habitat Humanisme Provence (5 mois en Intérim), Pension de Famille, La Bouilladisse :

- Gestion administrative et budgétaire du service

- Gestion locative et des services prestataires (sécurité, entretien, travaux)

- Gestion du service d'accompagnement : management de l'équipe éducative, travail en réseau

- Gestion du contexte de crise : mise en place de protocoles internes en mars 2020

- Chargée de l'évaluation annuelle de l'activité de 2019



-- 2017-2019 Responsable de territoire Marseille Grand Sud Huveaune pour le Collectif Santé Jeunes du Pays aubagnais : chargée du déploiement du service :

- Développement d'un service mobile en santé mentale : création d'une unité mobile en santé

mentale en partenariat avec le CH Valvert, l'AP-HM et l'équipe opérationnelle ESJ

- Organisation de relais du service ESJ sur le territoire : mise en place de permanences du service chez nos partenaires



-- 2013-2017 Responsable de territoire Marseille Grand Sud Huveaune pour le Collectif Santé Jeunes du Pays aubagnais : chargée du développement et de la coordination réseau

- Création et développement d'un réseau territorialisé de professionnels

- Coordination de projets de prévention en santé

- Pilotage pour la mise en place de parcours de prises en charges territoriales coordonnées

- Organisation, mise en œuvre et évaluation de formations et d'évènements à destination des professionnels

- Communication et collaboration avec les Politiques Publiques



-- 2005-2013 Chargée de prévention et de projet pour le Collectif Santé Jeunes du Pays aubagnais, Aubagne

- Chargée de l'accompagnement à l'accès aux soins des adolescents et des familles

- Chargée de projets de prévention

- Formatrice de professionnels et animatrice de rencontres thématiques

- Travail en partenariat



-- 2000-2005 Aide éducatrice, lycée professionnel Beau de Rochas, Digne-les-Bains

- Responsable du Comité d'Education à la Santé et à la Citoyenneté, travail en réseau

- Coordinatrice de projets, écoute et soutien éducatif aux lycéens

1998-2000 Gestionnaire des salles informatiques pour l'Ecole Nationale de l'Aviation Civile, Toulouse