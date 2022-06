Stéphanie DEPRESSEUX

Je vous propose mes compétences en qualité de secrétaire polyvalente, dans un périmètre de 30 kilomètres autour de Tarascon-sur-Ariège. Je bénéficie d'une expérience de 2 ans.



Les missions que je préfère et dans lesquelles je suis à l’aise concernent l’accueil, la réception et la distribution du courrier, la saisie, la mise en forme, la transmission et le classement des documents.



Je contrôle la présence et l'emploi du temps des enquêteur, j'assure le suivi des notes de frais et j'organise les déplacements du Directeur.



J'effectue le règlement des factures des fournisseurs, effectue la remise en banque des chèque bancaire et effectue les commandes des fournitures de bureau.



J’utilise régulièrement les logiciels bureautiques et les outils de communication (Internet, messagerie électronique...).







Mes compétences :

Persévérance

Organisation

Esprit d'équipe