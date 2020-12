Stéphanie DESBOUCHE

Actuellement en reconversion professionnelle dans le milieu du secrétariat médical, je suis à la recherche de mon premier emploi.



Mes compétences :



> Accueil extérieur / Conseil / Orientation :

- Accueillir et renseigner la clientèle

- Solutionner la demande des clients



> Communication :

- Maîtriser l'orthographe

- Classer les documents



> Comptabilité / Gestion / Financement :

Conseiller, analyser et adapter la meilleure solution de financement pour les clients



> Informatique :

- S'adapter à plusieurs postes et logiciels (en caisse Mercure, au SAV Ylios, les CMS Joomla et Wordpress)

- Connaître les outils de communication (Internet, Pack Office, Pack Microsoft, Outlook, Zimbra, Gmail, ClicRdv)

- Créer et metre à jour les dossiers clients