Stephanie DIOP

Spécialisée en recrutement CDD / CDI dans différents métiers de l'Industriel & Ingénierie, je propose à mes candidats un accompagnement et la possibilité de bénéficier d'un coaching personnalisé sur différents facteurs de leur recherche d'emploi.



j'identifie les bons candidats pour les entreprises en recherche de leurs futurs talents. Au-delà d'un profil et des compétences, mon objectif est de trouver la personnalité qui saura intégrer votre équipe.



Je traite mes candidatures dans le respect des valeurs humaines c'est à dire dans le respect, la considération, l'appréciation, l'accueil, l'ouverture, l'entraide, la réciprocité, la solidarité, l'écoute, la bienveillance, l'empathie, la fraternité, l'affection et l'amour envers d'autres êtres humains.