Stéphanie DOMPMARTIN

Professionnelle certifiée dans le domaine de la prévention et la gestion du stress, je propose à mes clients un accompagnement personnalisé dans leur parcours de santé et de bien-être grâce à la réflexologie (plantaire, palmaire et en oncologie), l'aromathérapie (huiles essentielles), l'apithérapie (produits de la ruche) et les massages bien-être (Relaxation du dos et du corps dans sa globalité).



Mes interventions se font en cabinet au Pôle Santé de Groisy mais également à domicile, lors de manifestations sportives et au sein des entreprises, hôpitaux, centre de soins du bassin annécien et genevois.



Dans le cadre d'une démarche Qualité de Vie au Travail, je propose aux entreprises des solutions pour instaurer du bien-être sur le lieu de travail et ainsi accroître les performances des collaborateurs, leur permettre entre autre de mieux gérer leur stress ou leurs douleurs liés au travail (séances de réflexologie, ateliers en aromathérapie, etc...)



Au sein des hôpitaux et centre de soin, je propose des séances de réflexologie adaptées aux personnes atteintes de cancer, en cours de traitement de chimiothérapie ou de radiothérapie. La réflexologie permet de mieux vivre ces moments difficiles et de diminuer les effets indésirables.



Passionnée par mon métier, j'ai à cœur de pouvoir aider les gens à se sentir mieux dans leur corps et leur esprit que ce soit dans le privé ou dans un cadre professionnel.



Mes compétences :

Massage en entreprise

Réflexologie palmaire

Réflexologie en entreprise

Réflexologie plantaire

Massage bien-être

Attestation de Formation aux Premiers Secours

Apithérapie

Bien être

Aromathérapie