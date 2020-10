Stephanie ESIK

Convaincue que l'un des facteurs de réussite d'une entreprise réside dans sa capacité à attirer et à fidéliser les talents de demain, mon objectif en tant que consultante est d'accompagner candidats et entreprises vers un projet commun.

Et c'est parce qu'un recrutement réussi passe par un partenariat entre candidat, entreprise et leur consultant que toutes mes démarches tendent vers une approche globale pour un recrutement éthique et responsable.



Mes compétences :

Recrutement

Prospection commerciale

Plannification du travail

Sens du résultat et de l'objectif commun