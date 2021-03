Stéphanie FOULON

Actuellement assistante d une équipe de 4 personnes au sein de la Direction Développement Marque Employeur et Talents du groupe COLAS, je suis en charge de :

- la partie administrative de la gestion des stagiaires du siège et de l intérim,

- administratrice de notre outil de recrutement Taleo

- organisation d évènements (réunion de stagiaires Groupe, formation à notre outil de recrutement.....)

- établissement des contrats de travail et enregistrement HRA

- réalisation de statistiques

- tenue du budget

-....



Mes compétences :

Ressources humaines

Taleo