Stéphanie GRANJOUX

Actuellement en 2ème année de BTS management des unités commerciales, je suis à la recherche d'une alternance en licence marketing et commerce pour la rentrée prochaine.



Bénéficiant d'une expérience de 3 ans au sein d'une boutique Swarovski, j'ai développé diverses compétences dans la relation client et la tenue d'un point de vente.



Dynamique et motivée, je souhaite désormais acquérir de nouvelles compétences en marketing, communication et commerce via l'alternance.



Mes compétences :

Accueil et conseil client

Développement des ventes dans un souci d'atteinte

Suivi informatique des stocks

Ouverture et fermeture du magasin

Création de vitrine

Mise en place et entretien du merchandising

Gestion du service après-vente

Réception de marchandises

Inventaires réguliers