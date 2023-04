Stephanie GRASSAGLIATA

En recherche active sur un poste de Manager opérationnel dans le domaine de la formation, de l'animation et de la coordination d'équipes.

j'aspire à relever de nouveaux challenges !



Mes savoirs faire : gout du challenge, fédérer une équipe, empathie relationnelle et professionnelle, remise en question, écoute, montée en compétence, magie, pragmatique.



Avec une expérience de plus de 20 ans dans des sociétés de service, je me tiens à votre disposition pour échanger sur mon parcours professionnel