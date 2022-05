Stephanie HADJADJ

Mon rôle consiste à récupérer les créances des clients et de proposer des solutions adaptées à chaque situation. Forte d’une expérience de plus de 25 ans, je suis à l’écoute des clients, dynamique et déterminée dans les responsabilités que l’on me propose. Je suis très autonome et sociable pour travailler en équipe ou seule.



Mes compétences :

Recouvrement de créances

Microsoft Windows

Gestion de la relation client

Microsoft Office

Mailing

Prise de parole

Contentieux

Encaissement

Microsoft Excel

Internet