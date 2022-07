Stéphanie HERBAUX

Après un BTS Négociation Relation Client et une licence professionnelle e-commerce/ e-marketing à l'IUT de Roubaix j'ai été embauchée chez Axecibles en tant que référenceur.

J'ai été en charge du référencement de sites de diverses secteurs, pour cela j’utilisais les différents leviers du web marketing après avoir étudier et réaliser la stratégie digitale des clients.



Mes missions dans le référencement sont très globales, j'intègre aussi des fonctions de rédaction de contenus, de community management, de conseil en web marketing et analyse statistiques. J'ai également réalisé des missions de gestion de projets.



Je suis actuellement en poste chez côté clôture en tant que conseiller web commercial, ce qui me permet d'utiliser mon expertise et expérience en relation client et en webmarketing.



Mes compétences :

Web marketing

Référencement

Emarketing

Suivi de projet

Formation

Netlinking

Encadrement

Audit

Macromedia Dreamweaver

Web rédaction

HTML

SEO

Adobe Photoshop