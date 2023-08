Stéphanie HOCH

Mon objectif est de favoriser l'épanouissement de mon public. Je repère les besoins, les difficultés de communication.Je prends le temps d'écouter pour construire une relation de confiance.J'adapte mes animations aux personnes et au contexte. Créative,curieuse et dynamique, je travaille auprès de tous les publics(enfants,adolescents,adultes,seniors). Ma spécificité est l'activité artistique dans un objectif de développement personnel et de groupe. Cela permet de développer des connaissances de base, des techniques, des habiletés et comportements propres à la discipline enseignée. Je peux participer à l'amélioration de l'environnement local, mettre sur pied des évènements culturels, proposer des activités et contribuer à mener à bien des projets collectifs.