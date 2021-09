Stéphanie HUSSON

Passionnée par le commerce et la communication, depuis 20 ans en contact direct avec les clients et les équipes, j'aime appréhender toutes les facettes de l'entreprise et mettre ma double compétence au service de projets variés.

Je crois en la transversalité des activités : conjuguer mes expériences professionnelles à mes centres d'intérêts (activités culturelles, théâtre, écriture ...) est réalisable.

Mes expériences récentes en sont la preuve : elles m'ont permise d'agir au cœur de tous ces métiers pour valoriser des projets pédagogiques, de communication ou encore d'innovation.

Aussi, certaines thématiques me touchent beaucoup comme celles liées au digital, au développement durable, et d'un point de vu plus personnel, je m'intéresse à tout ce qui concerne les sujets autour de la parentalité et sur la manière d'améliorer la qualité de vie.

Disposant de plusieurs cordes à mon arc, présente en Bretagne et sur Paris, je suis à l'écoute de vos projets et reste mobile pour être au plus proche de vos besoins. Contactons-nous !



Mes compétences :

Marketing opérationnel

Photographie

Management

Communication événementielle

Merchandising

Commercialisation des services industriels

E-commerce

Communication corporate

Benchmarking

Adobe Photoshop