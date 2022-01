Stéphanie JUE

Journaliste - Auteur - Réalisatrice de documentaires chez Intermittente du spectacle.

Après 13 années passionnantes comme professeure de Lettres-Histoire, j'ai relevé le défi de changer de carrière en rejoignant pendant 10 ans La Chaîne Normande TV (LCN) à Rouen en qualité de Journaliste, puis comme Rédactrice en Chef de la télévision (2011 à 2021). J'ai eu de nombreuses missions à LCN : management des journalistes, réalisation et présentation de magazines thématiques (tourisme, patrimoine, culture, cinéma, économie, innovation ...). LCN ayant été vendue à Altice, j'ai choisi d'écrire une nouvelle aventure professionnelle et personnelle en Corse. Je suis à l'écoute de toutes propositions professionnelles dans divers domaines où mon expérience serait appréciée et utile. Actuellement basée à Calvi, je suis mobile géographiquement sur toute la Corse pour une mission ou un emploi (CDD, Indépendant, ou CDI).



Sujets de prédilection : #culture, #theatre, #tourisme, #patrimoine et #documentaire