Dynamique, j'ai toujours apprécié la multiplication des taches. Je les réalise avec rigueur tout en sachant gérer les priorités. Flexible, je sais m'adapter et m'organiser afin de satisfaire les clients en apportant des solutions qui respectent les engagements contractuels.



Souriante, dotée d'un bon sens du relationnel et du service, j'aime travailler en équipe avec la direction et les opérationnels afin de participer à la réussite de la société.