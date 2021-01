Stéphanie LAGIERE

Expérience significative dans le secrétariat, titulaire d'un BTS Assistante de Gestion je suis dynamique, méthodique, mes compétences relationnelles ainsi que la rigueur dans mon travail m'ont valu la satisfaction de mes dirigeants.



Mes compétences :

Inventaire

Saisie et conception de tableaux

Archivage et classement

Informer et présenter les produits

Suivi des commandes et des livraisons

Relances téléphoniques

Prise de rendez vous par téléphone

Accueil physique et téléphonique

Rédaction et tri du courrier

Mise à jour des données et fichiers informatiques

Frappe, saisie et mise en page de documents