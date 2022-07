Stephanie LEROY

Bonjour,



Je viens de passer 10 ans dans le secteur de la distribution. J'ai choisi de me reconvertir en 2017 en tant que Conseillère en insertion professionnelle. C'est un choix mûrement réfléchi qui correspond à ce que je suis ainsi qu'à mes valeurs. Ma carrière a évolué grâce à ma curiosité et des rencontres qui à chaque fois ont été enrichissantes. C'est un nouveau souffle, un nouveau challenge pour moi et les personnes qui accepteront de me faire confiance à nouveau.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Aide à la décision

Ecoute

Empathie

Adaptabilité

Aisance relationelle

Gestion de la relation client

Analyse des besoins

Suivi commercial et administratif

Organisation du travail

Accompagnement RH

Analyse stratégique

Accompagnement individuel

Accompagnement collectif

Accompagnement au changement

Communication

Gestion des ressources humaines

Management