Stéphanie MAINGARD

La clé de ma croissance et de mon épanouissement professionnels repose sur ma volonté de travailler dans un esprit constructif, avec une implication et une constance sans faille. Je me réjouis de partager et de renforcer les savoir-faire et bonnes pratiques afin d'élargir les connaissances et d'optimiser les performances collectives. A chaque instant, je m'appuie sur la multipolarité de mon profil pour répondre avec pertinence aux défis émergents et obtenir des résultats tangibles.



Je crois au respect, à la cohésion, à la bienveillance, à l'authenticité, à l'honnêteté, au courage, à la responsabilité et au bon sens.



Mes expériences personnelles et professionnelles m'ont appris ce qui suit sur moi-même :

- Je suis aussi bien créative qu'analytique.

- Je dispose d'une finesse stratégique et d'un grand pragmatisme.

- Je suis axée qualité et contribution.

- Je suis déterminée à mener les projets à leur terme.

- Je suis reconnue comme étant une facilitatrice, une créatrice de consensus.

- Et je me suis spécialisée dans le fait d'être une généraliste !



Je dois le meilleur de mes réalisations à une bonne éthique de travail, à un haut degré d'adaptabilité, de polyvalence et d'anticipation, à une fiabilité avérée, à une capacité à établir des priorités et à une appropriation rapide et facile des outils et des objectifs.



En tant que professionnelle de la communication, je me donne pour mission de promouvoir une image publique positive auprès de publics exigeants ainsi que de coordonner efficacement la conception et la production de contenus à visée interne et externe. J'ai un goût et un talent pour l'écriture, une facilité à manier les mots et je cherche à favoriser la libre circulation des idées via le texte et l'image.



Mon fil rouge : construire des passerelles de compréhension, fluidifier les processus, faire éclore une vision porteuse de sens et de valeurs pour l'individu et le collectif, et insuffler un supplément d'âme aux codes de communication.