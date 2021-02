Stéphanie MICHEL

Titulaire d'une licence de lettres modernes appliquées et d'un diplôme universitaire en information-communication, je suis actuellement responsable de la communication de l'Ecole Universitaire de 1er cycle Paris-Saclay.

Je suis également, depuis mars 2014, lauréate du concours de rédacteur territorial.



Mes atouts :

- la rédaction dans divers domaines (scientifique et technique, culturel, institutionnel,...),

- les techniques rédactionnelles de l'interview, du portrait, du dossier, de la brève...

- la rédaction et la gestion de contenus web

- une bonne connaissance de la chaîne graphique,

- la maîtrise des logiciels photo et de mises en page (Photoshop, Indesign) et de plusieurs CMS,

- les bases du code HTML,

... mais surtout une envie de me dépasser et d'être performante dans mon travail !



Désireuse d'ouvrir mon champ de compétences et de découvrir d'autres univers, je suis ouverte à toute proposition d'emploi dans le domaine de la communication.



Mes compétences :

Chaîne graphique

Rédaction Web et support papier

Réseaux sociaux

Référencement naturel

Intégration web

Rédaction technique

Adobe Illustrator

Relations Presse

PAO

Retouche photo