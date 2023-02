Stéphanie MOREAU (STÉPHANIE MOREAU)

Chargée de recrutement au sein de la société Dalta, je recrute des profils commerciaux BtoB itinérants sur différents départements en France



La Société Dalta, Entreprise Française, est reconnue depuis 47 ans pour fabriquer et fournir une large gamme de produits techniques pour l'entretien, la maintenance, le nettoyage, la désinfection et l'hygiène.



Dalta souhaite rester un apporteur de solutions "sur mesure" aux professionnels.



Nos produits s'adressent aux entreprises de toutes tailles et tous secteurs d'activités.



Pour plus d'informations sur le poste de Commercial et pour envoyer vos candidatures vous pouvez me joindre au 07 65 18 28 35 et m'écrire à : smoreau@dalta-sa.com

J'aime ce que je fais, et je le fais du mieux possible !

A bientôt