Stéphanie MUGNIER

Cadre de direction générale

Plus de 25 ans d'expérience en management d'équipes et conduite de projets.

Des compétences en ingénierie de projets complexes, management déquipes et conduite du changement, développement de projets stratégiques, communication corporate et marketing territorial ou de centres de profits, dans les domaines des activités touristiques, de lenvironnement et de la gestion des risques, de limmobilier, du développement économique et territorial, de lurbanisme et de larchitecture, de lindustrie du décolletage, de la planification...



>> Forte capacité à travailler en équipe, au sein d'un réseau professionnel et au service de publics politiques, industriels et/ou professionnels

>> Titulaire du grade d'Ingénieur en chef territorial (lauréate concours 2013)

>> Collaboratrice directe d'élus aux mandats nationaux



Mes compétences :

Management de projet

Encadrement d'équipe

Marketing stratégique

Développement économique

Développement durable

Planification stratégique

Planification territoriale

Communication institutionnelle

management opérationnel

ingénierie de projet

management stratégique

Immobilier d'entreprise

aménagement du territoire

transports

marketing territorial

planification

chef de projet