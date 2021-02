Stéphanie PERSONNE (LEBARD)

Suite à plusieurs années d'expériences professionnelles dans le monde du végétal, j'ai eu à cœur de rassembler mes compétences dans un projet au service des personnes. Avec ma collègue Laure Bentzé, nous avons crée en 2016 « Terr'Happy » : une entreprise à vocation sociale dont la mission est d'améliorer la santé de personnes vulnérables par le jardin et par des activités pratiquées au jardin (hortithérapie).



Après un doctorat en Ecophysiologie végétale, j'ai enseigné pendant 10 ans dans un CFA en aménagement paysager. C'est en visitant des maisons de retraite pour ma grand-mère que j'ai pris conscience de l'importance de créer des jardins adaptés dans ces structures d'accueil. En complétant ma formation par un certificat d'ingénierie des espaces végétalisés urbains, j'ai expérimenté la création de mes premiers « jardins de soin » dans le département du Val d'Oise.



Depuis ma rencontre avec Laure et la création de Terr'Happy nous œuvrons à développer l'hortithérapie en France en accompagnant des projets sur toutes leurs étapes et en formant des professionnels à utiliser le végétal et le jardin comme outil et cadre de médiation thérapeutique. Nous nous sommes entourées d'acteurs pionniers et de professionnels du médico-social qui développent avec nous l'hortithérapie en France. Nous sommes membre fondateur de la Fédération Française Jardins Nature et Santé et membre de l'association Américaine AHTA.



Aujourd'hui, si le besoin de nature fait partie de ma vie, je lui ai donné plus de sens en la mettant au service des personnes les plus fragiles. Pour améliorer ma pratique thérapeutique je continue de me former à la relation d'aide centrée sur la personne (Carl Rogers).





Mes compétences :

Jardins thérapeutiques, jardins de soin

Hortithérapie

Conception, réalisation, accompagnement, animation, formation