Stéphanie PICOT (DUPIN)

A la traditionnelle question « Que feras-tu quand tu seras grande ? », façon Jacques Martin dans l'Ecole des fans, je répondais sans hésitation « je serai vétérinaire !» Et Après ?

Après la vie en a décidé autrement, les relations humaines, la combativité, l'honnêteté et le sourire… La confrontation d'idées, le partage des points de vue, autant d'atouts qui poussent vers la communication !



Après un parcours dans le milieu des relations médias et de la communication, je suis passée par le journalisme. Coordinatrice associative au sein de SNALIS (Saint-Nazaire Association Libre Informatique et Solidaire), pendant 2 ans, je suis aujourd'hui assistante de formation continue à l'Université de Nantes.



