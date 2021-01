Stephanie PIVIDAL (PASTEMPS)

Aile Médicale agence demploi - Villefranche / Saône



Chargée de recrutement :

Gérer lensemble du processus de recrutement ( CDI / CDD ) en collaboration avec le manager de lagence : analyser les besoins des clients, rechercher des profils qualifiés, présélectionner, entretiens de recrutement.

Développer, fidéliser le vivier candidats et le portefeuille clients par le biais de démarches commerciales

Contribuer à la réalisation des objectifs de lagence



Assistante dagence :

Gestion administrative des intérimaires : constitution des dossier de candidature., DPAE, contrats, saisie des heures, VM

Gérer les commandes clients

Développer et gérer le planning intérimaires : recruter, déléguer, fidéliser.

Participer au développement commerciale de lagence en envoyant les bons profils sur les mission et en entretenant de bonnes relations avec les entreprises clientes.



Agent immobilier 3MP immobilier Fontaine / Saône

Prospection de bien immobiliers afin dobtenir des mandats de vente et enrichir un portefeuille client

Organiser et mener les visites , conseiller

Négocier la transaction entre vendeur et acquéreur



Responsable de magasin SA SODILOR Dijon

Vente en prêt à porté / achats / gestion des stocks



Bibliothèque municipale La Part Dieu Lyon

Agent de valorisation du Patrimoine