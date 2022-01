Stephanie RATY

Je travaille depuis plus de 10 ans à la Société Européenne de Cardiologie (ESC) à Sophia Antipolis.



Au sein de mon poste actuel, je m'occupe du développement produits & innovations (principalement produits digitaux) pour les congrès ESC (le congrès ESC étant le congrès de référence pour la recherche, les traitements et la prévention des maladies cardio-vasculaires, il a lieu chaque année en Europe et regroupe plus de 30 000 professionnels de la cardiologie, ainsi que les 8 autres congrès de spécialité en cardiologie) afin:

1) D'améliorer l'expérience congrès des participants

2) D'étendre la portée des congrès ESC aux non participants et sur la totalité de l'année au délà des 5 jours de congrès.



Je supervise aussi la mise en place et l'exécution d'accords réciproques avec des partenaires internationaux (sociétés savantes, éditeurs, site web, etc).



Les postes que j'ai occupés ces dernières années étaient orientés Chef de Département Marketing / Communications. Ils m'ont permis de valoriser ma double compétence (marketing-communications / scientifique-ingénierie).



Mes compétences :

Clonage

Marketing

Biotechnologies

Nanotechnologies

Communication

Embryologie

Culture cellulaire