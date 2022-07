Stéphanie ROSTEIN GIVELET

Stéphanie Rostein est Médiateur Familial Diplômé d'Etat (DEMF), formée à l'Université Paris X, ancienne avocate en droit de la famille et des mineurs et certifée en sophrologie (RNCP, IFS Paris).



Votre médiatrice accompagne les enfants, les adolescent.e.s, les adultes et les couples :

- en téléconsultations

- au sein de son cabinet de Neuilly sur Seine sur l'île de la Jatte.



En sa qualité de médiatrice familiale et conjugale, Stéphanie Rostein vous propose un espace confidentiel en organisant des rencontres conjugales ou familiales, afin de vous permettre de faire le point sur votre situation personnelle, d'apaiser ou de rétablir un dialogue au sein de votre couple, de trouver des solutions face aux difficultés liées à votre séparation, de (re)construire votre relation parent-enfant. Elle accueille les couples, les couples en instance de séparation ou séparés, ainsi que les (beaux)-parents et les enfants.



N'hésitez pas à consulter le site du cabinet pour plus de détails : cabinetdapaisement.com