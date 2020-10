Stéphanie ROUSSEAU

Mon plus porte sur ma capacité à rechercher et à transmettre l'information. Sur ma capacité, en tant que chargée de projet, à écouter, à prendre du recul et à mettre en musique une équipe pour mener à bien ce sur quoi elle est mandatée. Etre pragmatique, dans la recherche permanente, aux service des projets, est fondamental et donne du sens pour atteindre mes objectifs. Ma grande polyvalence conjuguée à un savoir-faire générique me permettent une transposabilité efficiente de compétences.



Mes compétences :

Responsable de gestion de ressources audiovisuelles

Responsable Sourcing de produits spécifiques

Chargée de projet

Capacité à interagir

Rigueur et persévérance, tout en étant souple et a

Solide esprit d'équipe

Aisance relationnelle

Databases

User Acceptance Testing

Docmentation audiovisuelle